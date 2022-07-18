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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 38’inci gününde

Siirt’in Pervari ilçesinde 38 gün önce Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş’i arama çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 18.07.2022, 18:49
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 38’inci gününde

Siirt’in Pervari ilçesinde 38 gün önce Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş’i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt’in Pervari ilçesi Beğendik beldesi yakınlarında 38 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı’na düşen hemşire Halime Timurtaş’ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş’in bulunması için aramalar sürüyor. Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri, Müküs Köprüsü’nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadarki yaklaşık 30 kilometrelik bölgede arama çalışması yürütüyor.

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