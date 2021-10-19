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Kayıp hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir kadına ait 15 büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarını alan jandarma ekipleri yaptığı çalışma ile köye 3 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi.

Asayiş 19.10.2021, 13:53
Kayıp hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir kadına ait 15 büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarını alan jandarma ekipleri yaptığı çalışma ile köye 3 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hanife Gören’e ait 15 büyükbaş hayvan geçtiğimiz gün sabah saatlerinde otlamak üzere dışarı çıkarıldı. Akşam saatlerinde otlatmaya çıkan hayvanları bıraktığı yerde bulamayan Hanife Gören durumu Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirerek 15 büyükbaş hayvanının kaybolduğu bilgisini paylaştı. Alınan ihbar sonrasında Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede yaptığı çalışma sonrasında köye 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda hayvanları buldu. Hayvanlar yapılan çalışma ile sahiplerine ulaştırılarak teslim edildi.

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