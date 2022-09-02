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Kayıp gencin cesedi bulundu
Adana’nın Kozan ilçesinde üç gündür kayıp olarak aranan 34 Yaşındaki Bekir Kara’nın cansız bedeni bulundu.
Asayiş 02.09.2022, 16:43
Adana’nın Kozan ilçesinde üç gündür kayıp olarak aranan 34 Yaşındaki Bekir Kara’nın cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ailesi tarafından ilçeye bağlı Kızlarsekisi Mahallesinde üç gün önce kayıp ilanı verilen ve köylüler ile AFAD ekipleri tarafından her yerde aranan psikolojik sorunları olduğu belirtilen Bekir Kara’nın cansız bedeni Kızlarsekisi Mahallesindeki köprü barajında bulundu.
Kara’nın cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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