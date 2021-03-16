banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
O takım Ümit Karan'ın favorisi oldu!
O takım Ümit Karan'ın favorisi oldu!
Z kuşağının yaşam amaç becerisi düşük çıktı!
Z kuşağının yaşam amaç becerisi düşük çıktı!
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ortak eğitimler gerçekleştirecek
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ortak eğitimler gerçekleştirecek
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '2 ay bunun için mi çalışacağım?'
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '2 ay bunun için mi çalışacağım?'

Kayıp gencin annesi: “Oğlum, ben hiç umudumu kaybetmedim annecim”

Antalya’da 5 gündür kayıp olan 33 yaşındaki üniversite öğrencisi için sabah erken saatlerde başlayan arama çalışmasına katılan anne, “Oğlum, ben hiç umudumu kaybetmedim annecim. Sen sağlam dur. Güçlü dur. Tüm gücünü topla annecim. Biz seni en yakın zamanda bulacağız” dedi.

Asayiş 16.03.2021, 14:27
2
Kayıp gencin annesi: “Oğlum, ben hiç umudumu kaybetmedim annecim”

Antalya’da 5 gündür kayıp olan 33 yaşındaki üniversite öğrencisi için sabah erken saatlerde başlayan arama çalışmasına katılan anne, “Oğlum, ben hiç umudumu kaybetmedim annecim. Sen sağlam dur. Güçlü dur. Tüm gücünü topla annecim. Biz seni en yakın zamanda bulacağız” dedi.

Antalya’da 33 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Özkan, 5 gün önce rahatsızlanan babasına “Babacığım, kendine dikkat et seni seviyorum” diyerek kayıplara karıştı. Çocuklarından haber alamayan aile savcılığa başvurdu. Ramazan Özkan’ı arama çalışmalarına katılmak için şehir dışından gelen arkadaşları, çevrede yaptıkları araştırma sonucunda Özkan’a ait kulaklık buldular. Çevrede aramalarını genişleten arkadaşları, bir balıkçının zıpkınla dalan birinin şapka bulduğu bilgisine ulaştı. Şapkanın Özkan’a ait olduğu teyit edildikten sonra arkadaşları özel bir tekne ayarlayarak Sahil Güvenlik ekipleri ile birlikte aramaya katıldı. Gerçekleştirilen aramada Ramazan Özkan’a ait olduğu kesinleşen bir ayakkabı bulundu. Akşam saat 20.00 sıralarında itfaiye ve polis ekipleri karadan ve denizden eşyaların bulunduğu alanda arama gerçekleştirdi. Ramazan Özkan’a ait başka bir iz bulunamazken, arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından dalgıç polisler eşliğinde yeniden başladı. Arama çalışmaları ilerleyen saatlerde drone ile hava desteği ile devam etti. Arama çalışmasının yapıldığı falez bölgesine gelen Ramazan Özkan’ın annesi Sabihan Özkan, günlerdir emniyet ekiplerinin her alanda arama yaptığını belirterek, kısa süre içerisinde oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

“Ufak bir çatlağın içine kadar girdiler”

Kayıp gencin annesi Sabihan Özkan, “3 gündür güvenlik güçleri, hem deniz hem karada takipleri ve araştırmaları yapıyorlar. Dalgıçlar yardımı ile denizin altına bakıldı. Drone yardımı ile gökyüzünden bakıldı. Ufak bir çatlağın içine kadar girdiler. Şu an hala çalışmalar devam ediyor. Benden bilgi alıyorlar. Elimden ne geliyorsa Ramazan hakkında aktarabildiğimi aktarıyorum. Birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz ve herkes çok içten yardım etme çabası içerisinde. Allah herkesten razı olsun. Bütün gençler yardım etmek için çırpınıyor. Hiç yalnız olduğumu hissettirmediler. Babası ameliyatlıydı. Duramamış yolda geliyor. Hiç yalnız kalmadım. Oğlumun arkadaşları, sosyal medya, sizler, hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.

“İnşallah en yakın zamanda çocuğuma kavuşacağım”

En yakın zamanda oğluna kavuşmayı dileyen Sabihan Özkan, “Oğlum, ben hiç umudumu kaybetmedim annecim. En yakın zamanda görüşeceğiz inşallah. Sen sağlam dur. Güçlü dur. Tüm gücünü topla annecim. Biz seni en yakın zamanda bulacağız. Eşyaları da dün bulundu. Kulaklığı, ayakkabısı, şapkası. Hepsi Ramazan’ın. Benim içime umut veren de bu oldu. Eşyalar hiç falezlerden inmiş gibi değildi. Hiç yıpranma, darbe almamışlar. O da benim için bir umut oldu. İnşallah en yakın zamanda çocuğuma kavuşacağım” şeklinde konuştu.

“Kıyıdan 10-15 metre açıkta 4-5 metre derinliğinde siyah şapka gördüm”

Ramazan Özkan’a ait şapkayı bulan vatandaş Turaç Keskin, “Dalış yapıp zıpkınla balık avlıyorum. Dün akşamüstü zıpkına girdim. Kıyıdan 10-15 metre açıkta 4-5 metre derinliğinde siyah şapka gördüm. Şapkayı aldım. Kıyıda balık tutan arkadaşın birisine şapkayı verdim. O esnada birileri kayaların diplerine bakıyordu. Ne olduğunu sordum. Birisinin aşağıya düşmüş olabileceğini söyledi. Tekrar deniz kıyısına baktım. Bir şey göremedim. Şapkayı düşme olayından bahseden şahsa verdim. Şapkayı alıp Ramazan Özkan’ın annesine göstermişler. Şahsın annesi de şapkanın ona ait olduğunu onaylamış” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
12°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20