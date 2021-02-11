Kayıp emekli bekçinin denizde cesedi bulundu

İzmir’in Foça ilçesinde iki gündür aranan kayıp emekli bekçinin cesedi denizde bulundu.

Emekli bekçi Ahmet Gürel (67), geçtiğimiz salı günü kaybolmuş, kendisinden haber alamayan yakınları Foça Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polis ekiplerinin ilçe genelinde arama çalışmaları devam ederken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekipleri de arama çalışmalarına denizden katıldı. Son görüldüğü yerlerde ve limanın tamamını kapsayacak şekilde süren aramalar sonucunda Ahmet Gürel’in cesedi Foça Komando Okulu Sosyal Tesisleri önlerinde bulundu. Denizden alınarak Foça Devlet Hastanesine götürülen cesedin savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.

Sahilde dolaşırken kayalık kesimde denize düştüğü sanılan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Gürel’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.