Kayıp çoban aracının içinde ölü bulundu
BURDUR'UN GÖLHİSAR İLÇESİNDE KAYIP ÇOBAN, ORMANLIK ALANDA OTOMOBİLİNİN İÇİNDE TÜFEKLE VURULMUŞ OLARAK BULUNDU.
Burdur’un Gölhisar ilçesinde kayıp çoban, ormanlık alanda otomobilinin içinde tüfekle vurulmuş olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Gölhisar ilçesinde çobanlık yapan Hasan Hasyücel’den (33) dün akşamdan beri haber alamayan yakınları durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Şahsın çobanlık yaptığı Dumluca mevkisinde kendi imkanlarıyla arama başlatan yakınları, Hasyücel’i 20 Y 6294 plakalı otomobilin içinde hareketsiz halde buldu. Hasyücel’in aracın arka koltuğunda hareketsiz yatması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, tüfekle vurulan çobanın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hasyücel’in cenazesinin otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.
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