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Kayıp buzağıları Jandarma buldu
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çakırhacı İbrahim köyünde kaybolan 2 buzağı Jandarma ekipleri tarafından bulunarak aileye teslim edildi.
Asayiş 09.10.2021, 11:22
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çakırhacı İbrahim köyünde kaybolan 2 buzağı Jandarma ekipleri tarafından bulunarak aileye teslim edildi.
Düzce Merkez İlçe Çakırhacı İbrahim köyünde oturan Sultan Arı’ya ait 2 buzağı otlarken kaybolması üzerine uzun süre bölgede arama yapıldı. Bulunmaması üzerine durum jandarmaya haber verildi. Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler arama çalışması yaptı. Ekipler kayıp 2 buzağı köyün dış tarafında bularak Sultan Arı’ya teslim ettiler.