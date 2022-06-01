Kayıp Buket bulundu, kendi isteğiyle kaçtığını söyledi

İzmir’in Dikili ilçesinde 4 ay önce kayıplara karışan bir kız çocuğunun kuzeni de ortadan kaybolunca, çocuklarının kaçırıldığını öne süren mahalle sakinleri ve aile oturma eylemi yapmıştı. Kayıplara karışan kız çocuğu jandarma ekipleri tarafından bulunurken, çocuğun kendi isteğiyle evden kaçtığı ve eve dönmek istemediğini söylediği öğrenildi.

İddiaya göre, Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi’nde yaşayan Buket U. (16), 8 Mart tarihinde evden okula diye çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, jandarmaya ihbarda bulundu. Kızlarının kaçırıldığını iddia eden aile, şüphelendikleri kişiden şikayetçi oldu. 8 Marttan bu güne kadar haber alınamayan Buket U.’nun kuzeni olduğu öğrenilen lise öğrencisi Gözde U. (15) da, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayınca baba Serkan U., hemen Jandarmaya giderek ihbarda bulundu. Akşam saatlerine kadar herhangi bir bilgiye ulaşamayan aile ve mahalleli oturma eylemi yaptı. Gözde’nin amcası Seyran U. ise kızların evlenme vaadi ile götürüldüğünü iddia etti.

Kayıp kuzenlerden biri bulundu

Geçtiğimiz pazar günü kuzeni Buket gibi kaybolan Gözde U.’yu bulmak için detaylı çalışma başlattı. Kız çocuğunun gidebileceği her yeri araştıran ekipler, Gözde U.’nun V.A. ile birlikte Balıkesir’de olduğunu tespit etti. V.A. ile Çandarlı Jandarma Komutanlığına gelen Gözde U., ifadesinde kendi rızasıyla evi terk ettiğini söyledi. Eve dönmek istemeyen G.U. Sevgi Evi’ne yerleştirilirken, daha sonra ailesi tarafından teslim alındı. V.A. ise, jandarmadaki işlemlerin ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan savcılığa sevk edildi.