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Kayıp başvurusunda bulundukları kız çocuğu ağılın avlusunda uyurken bulundu

KARAMAN'DA AİLESİ TARAFINDAN KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULAN 12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU, 10 SAATLİK ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASININ ARDINDAN EVLERİNİN YAKININDAKİ AĞILDA UYURKEN BULUNDU.

Kayıp başvurusunda bulundukları kız çocuğu ağılın avlusunda uyurken bulundu

KARAMAN'DA AİLESİ TARAFINDAN KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULAN 12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU, 10 SAATLİK ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASININ ARDINDAN EVLERİNİN YAKININDAKİ AĞILDA UYURKEN BULUNDU.

30 Nisan 2020 Perşembe 04:09
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Kayıp başvurusunda bulundukları kız çocuğu ağılın avlusunda uyurken bulundu

Karaman’da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 12 yaşındaki kız çocuğu, 10 saatlik arama-kurtarma çalışmasının ardından evlerinin yakınındaki ağılın avlusunda uyurken bulundu. Küçük kızın bulunması başta ailesi olmak üzere herkesi sevince boğdu.

Alınan bilgiye göre, Urgan Mahallesi 1989. Sokak’ta oturan 12 yaşındaki M.S.K. isimli kız çocuğu, saat 15.30 sıralarında kendilerine ait koyunları otlatmak için evlerinin yakınında bulunan bademlik mevkisine götürdü. Akşam saatlerinde koyunlar eve gelirken, küçük kızın dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi hemen polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis, AFAD ve jandarma ekipleri, kız çocuğunun koyunları otlatmaya götürdüğü bölgede arama çalışması başlattı. Jandarmaya ait iz takip köpeğinin de katıldığı arama-kurtarma çalışmasına vatandaşlar da destek verdi. İz takip köpeğinin kız çocuğunun evine kadar gelmesi üzeri evinin etrafında arama çalışmalarına devam edildi. Küçük kız çocuğu, evinin 50 metre ilerisindeki bir ağılın avlusunda uyurken bulundu. Kız çocuğunun bulunması ise başta ailesi olmak üzere arama çalışmalarına katılanları sevince boğdu. Kurtarma ekiplerini ve ailesini karşısında gören kız çocuğu, yaşadığı şokun etkisiyle annesi ve halasına sarılarak ağladı.

Kız çocuğu daha sonra sakinleşmesi için evlerine götürüldü.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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