Kayıp adamın cansız bedeni otomobili ile ırmakta bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde 5 gün önce ‘Eve iftar yapmaya gidiyorum’ diyerek arkadaşlarının yanından ayrılan 57 yaşındaki adamın ırmak içerisinde otomobili ile birlikte cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde 28 Mart Çarşamba günü bir marketten alışveriş yaptıktan sonra arkadaşlarına iftar için eve gideceğini belirterek aracıyla yola çıkan Hasan Özcan’dan (57) bir daha haber alınamadı. Özcan’ın ailesi kendisinden haber alamayınca emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, aracıyla birlikte kaybolan Hasan Özcan için arama çalışması başlattı. Çalışmalar çerçevesinde bugün Belek Mahallesi Acısu Irmağı yakınlarında arama yapan ekipler, lastik izlerinden bir otomobilin ırmağa uçuştuğunu tespit etti. Vinç yardımı ile çıkarılan otomobilde Özcan’ın cansız bedeni bulundu. Ceset polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.