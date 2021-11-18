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Sağlık Bakanı Koca: “Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti”
Sağlık Bakanı Koca, “Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum.
Kayıp 2 kardeş İznik Gölü’nde aranıyor
Bursa’nın Kestel ilçesinde ailesine “İznik Gölü’nde intihar edeceğiz” diyerek kayıplara karışan 2 kardeş, çok sayıda jandarma ekibi tarafından göl etrafında arıyor.
Asayiş 18.11.2021, 21:06
Bursa’nın Kestel ilçesinde ailesine “İznik Gölü’nde intihar edeceğiz” diyerek kayıplara karışan 2 kardeş, çok sayıda jandarma ekibi tarafından göl etrafında arıyor.
Kestel ilçesinde yaşadığı öğrenilen Hasan K. (34) ve Hüseyin K. (31) isimli kardeşler, yakınlarının iddiasına göre, İznik Gölünde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı. Uzun süre iki kardeşe ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen çok sayıda jandarma ekibi İznik Gölü’nde karadan ve sudan arama çalışmaları başlattı.