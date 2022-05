Kayıp 2 arkadaş olayında sevgiliye gözaltı

Sakarya’da kuaför Savaş Aydoğan’ın kaybolmasına ilişkin ifade verdikten sonra kayıplara karışan Cem Tuna’yı arama çalışmaları devam ediyor. İki arkadaş her yerde aranırken, olaya ilişkin soruşturma çerçevesinde Savaş Aydoğan’ın kız arkadaşı M.E. gözaltına alındı.

Olay, yaklaşık 25 gün önce Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede kadın kuaförlüğü yapan 42 yaşındaki Savaş Aydoğan’ın aracının iki gün boyunca evinin önünde durduğunu fark eden ev sahibi C.T., Aydoğan’la aynı evde kalan kız arkadaşı M.E.’ye nerede olduğunu sordu. M.E., Savaş Aydoğan’ın il dışında olduğunu, babasının evine tadilat yapmaya gittiğini söyledi. M.E.’nin sözlerine inanmayan C.T., Sakarya’ya çağırdığı Aydoğan’ın ailesini polis merkezine ifade vermeye götürdü. Ev sahibi C.T.’nin şüphesi ve Aydoğan’ın annesinin şikayeti üzerine M.E. ile ev sahibinin oğlu Cem Tuna’nın ifadeleri alındı. Savaş Aydoğan’ın ev sahibinin oğlu ve aynı zamanda arkadaşı olan Cem Tuna, ifade verdikten sonra kayıplara karıştı. Aydoğan’ın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ifadesinin ardından kayıplara karışan Cem Tuna için de seferber oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya ilişkin Aydoğan’ın kız arkadaşı M.E.’yi gözaltına aldı. Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki evinde gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaali Adliyesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, Savaş Aydoğan ve arkadaşı Cem Tuna’yı arama çalışmaları sürüyor.