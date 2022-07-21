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Kayınvalidesinin evinde tartıştığı karısını silahla vurdu

Afyonkarahisar’da karı koca arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Tartıştığı karısını kayınvalidesinin evinde tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı, gözaltına alındı.

Asayiş 21.07.2022, 14:04
Kayınvalidesinin evinde tartıştığı karısını silahla vurdu

Afyonkarahisar’da karı koca arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Tartıştığı karısını kayınvalidesinin evinde tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı, gözaltına alındı.

Olay, Çay ilçesi Yeşilyurt beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ç., karısı E.Ç. ile tartıştı. Ardından E.Ç., annesinin evine gitti. Duruma öfkelenen kocası D.Ç., ise tekrar konuşmak için karısının yanına gitti. İkili arasında burada da tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, D.Ç., yanında getirdiği tabanca ile karısının üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan E.Ç., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.Ç.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayı gerçekleştiren D.Ç., ise bölgeye gelen Çay İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kullandığı tabancayla gözaltına alındı. Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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