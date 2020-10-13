banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Maske takmayanlara karantina uygulanacak
Maske takmayanlara karantina uygulanacak
Galata Kulesi'ne ziyaretçi akını
Galata Kulesi'ne ziyaretçi akını
Kangal köpeğinin yürek ısıtan görüntüsü
Kangal köpeğinin yürek ısıtan görüntüsü
Ordu’da serbest piyasada fındık 25 liraya yükseldi
Ordu’da serbest piyasada fındık 25 liraya yükseldi

Kayınvalidesini öldüren damat adliyeye sevk edildi

KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜREN DAMAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş 13.10.2020, 14:24
Kayınvalidesini öldüren damat adliyeye sevk edildi

Antalya’nın Serik ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesini yanında getirdiği tabancayla 8 el ateş ederek öldüren damat adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Makbule Can (64) ile evine giden damadı Mahir İ. (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayı çıkaran Mahir İ., Makbule Can’a ateş etti. Can, ağır yaralanırken, Mahir İ. ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, Makbule Can’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri firar eden Mahir İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma suç aletiyle yakaladı

Olay sonrası geniş kapsamlı arama çalışması başlatan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Mahir İ.’nin saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Mahir İ.’yi olayda kullandığı belirtilen suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Öldürülen Makbule Can’ın (64) cenazesi otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi. Can, Serik’in Haskızılören Mahalle mezarlığına defnedildi.

Jandarmada sorgusu tamamlanan Mahir İ. bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
İmsak 05:42
Güneş 07:06
Öğle 12:55
İkindi 16:01
Akşam 18:34
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2