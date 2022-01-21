Kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürüp derin dondurucuda saklayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Esenyurt’ta kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürdükten sonra parçalayan ve 3 ay derin dondurucuda saklayan Mohammad Khodarahmi ile maktullerin kızlarının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme maktullerin tutuklu olarak yargılanan kızları Shırın Galeh Bakhtıarı’nın tahliyesine karar verirken damat Mohammad Khodarahmi’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Esenyurt’ta kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürüp ardından parçalayan ve 3 ay derin dondurucuda saklayan Mohammad Khodarahmi ile maktüllerin kızlarının yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mohammad Khodarahmı ile maktullerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Bir önceki celse tahliye edilen Shahrazad Galeh Bakhtıarı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunması sorulan Shırın Galeh Bakhtıarı anne ve babalarını kaybettiklerini ve mağdur olduklarını söyleyerek “Her ikimiz de mağdur durumdayız. Birbirimize ihtiyacımız var. Ben kız kardeşimin annesi gibiyim. Uzun zamandır tutukluyum. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak beni psikolojik olarak zora sokmaktadır. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Tutuksuz sanık Shahrazad Galeh Bakhtıarı ise “Olayın psikolojik olarak etkisi altındayım. Kız kardeşimin desteğine ihtiyacım var. Hakkımda uygulanan adli kontrol kararları kaldırılırsa İran’daki resmi işlerimi halletmek istiyorum” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Shırın Galeh Bakhtıarı’nın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Mohammad Khodarahmı’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilip herhangi bir akıl sağlığı olup olmadığı konusunda rapor alınmasına hükmetti. Ara kararla birlikte davanın tek tutuklu sanığı maktullerin damadı Mohammad Khodarahmı oldu. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İran İstanbul Başkonsolosluğu’nun 12 Mayıs 2020 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulunduğu anlatılmıştı. İhbarda Mohammad Khodarahmı’nin kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı (63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı’yı (70) 3 ay önce Esenyurt’ta kaldığı evde öldürdüğünü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğunu beyan ettiği belirtilmişti. Mohammad Khodarahmi’nin ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. Ölenlerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı (40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı’nın da 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilmişti.