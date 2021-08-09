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Kayınpederini öldüren zanlı Tekirdağ’da yakaladı

İstanbul Sultangazi’de kayınpederi Ahmet Kara’yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karışan damat Serdar A., Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis uygulamasında yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 09.08.2021, 10:35
Kayınpederini öldüren zanlı Tekirdağ’da yakaladı

İstanbul Sultangazi’de kayınpederi Ahmet Kara’yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karışan damat Serdar A., Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis uygulamasında yakalanarak gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gece ilçe girişinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada kimlik kontrolü yapan polis, cinayet zanlısı Serdar A.’yı gözaltına aldı. İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kayınpederi Ahmet Kara’yı bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen Serdar A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul polisine teslim edildi.
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