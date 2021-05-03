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Kayınpederini öldüren cinayet şüphelisi gelin tutuklandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 12 yaşındaki kızını dövdüğü gerekçesiyle kayınpederini öldüren cinayet şüphelisi gelin, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Asayiş 03.05.2021, 13:26
Kayınpederini öldüren cinayet şüphelisi gelin tutuklandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 12 yaşındaki kızını dövdüğü gerekçesiyle kayınpederini öldüren cinayet şüphelisi gelin, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cide’nin Kızılalan köyünde ikamet eden 35 yaşındaki F.O., işten eve geldiğinde 12 yaşındaki kızı E.’yi dövdüğü gerekçesiyle av tüfeği ile 67 yaşındaki kayınpederi Mevlüt Ok’u öldürdü. Olayın ardından Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan F.O, karakoldaki işlemlerinin ardından Cide Adliyesine sevk edildi. Burada adli makamlarca tutuklanan F.O, cezaevine teslim edildi. F.O, savcılık ifadesinde olayı yapmak istemediğini, pişmanlık duyduğunu ve kazara olduğunu söyledi.
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