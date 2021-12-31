Kayınpederini ‘geber’ diyerek bıçaklayan gelin hakkında karar

İstanbul Bağcılar’da eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etmesine engel olmak isteyen kayınpederi Nihat Güneş’i "geber geber" diyerek bıçaklayan Buket Güneş hakkında karar açıklandı. Mahkeme, sanık Güneş’in 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Öte yandan şikayetçi kayınbabanın celse arasında şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Bağcılar’da eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etmek isteyen fakat kayınvalidesi ile kayınpederi gitmesine engel olunca kayınpederi Nihat Güneş’i “geber geber” diyerek meyve bıçağıyla bıçaklayan gelin Buket Güneş’in yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Buket Güneş ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanık hakkında her ne kadar ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılmışsa da eylemin ‘kasten yaralama’ suçunu oluşturduğunu belirtti. Son savunması sorulan tutuksuz sanık Buket Güneş “Ben bilerek isteyerek bir şey yapmadım. Üzerime kapıyı kilitlediler, kendimi korumak için yaptım. Pişmanım, beraatımı isterim” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanığın ‘kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Öte yandan, şikayetçi kayınbabanın celse arasında şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Ocak tarihinde gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede sanık Buket Güneş’in, müşteki Nihat Güneş’in gelini olduğu ve aynı evde birlikte yaşadıkları belirtilmişti. Sanığın olay günü önce eşiyle tartıştığı, eşinin evden ayrılmak istemesi sonucunda kayınvalidesi ve kayınpederiyle tartışıp, meyve bıçağıyla müştekiyi sağ göğüs bölgesinden bir kez bıçakladığı anlatılmıştı. Olayın polise bildirilmesi üzerine sanığın bıçakla birlikte teslim olduğu ifade edilmişti. Müşteki Nihat Güneş, gelininin eşini darp ettiğini, bunu görüp durdurmak istediğini, bu esnada yaralandığını belirtirken, kayınvalide Leyli Güneş de sanığın evdeki eşyaları kırıp döktüğünü ve sonrasında “geber geber” diyerek eşini bıçakladığını ifade etmişti. Sanık beyanında ise evden ayrılmak istediğini, kayınpederi ile kayınvalidesinin izin vermediğini, o esnada sehpada duran bıçağı alarak yaraladığını belirtmişti. Savcılık, sanık Buket Güneş hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.