Kayınpeder damadını vurdu
BURSA'DA BİR KAYIN PEDER, TARTIŞTIĞI DAMADINI ÇAY OCAĞINDA TABANCAYLA VURDU. SALDIRININ ARDINDAN KAYIN PEDER KAÇARKEN, YARALANAN DAMAT SAĞLIK EKİPLERİNCE TEDAVİ ALTINA ALINDI.
Bursa’da bir kayınpeder, tartıştığı damadını çay ocağında tabancayla vurdu. Saldırının ardından kayınpeder kaçarken, yaralanan damat sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.
Olay, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Timuçin Çaylak, sabah saatlerinde 1. Çınar Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında oturdu. Bir süre sonra yanına kayınpederi Alihan K. geldi. Kayınpeder ve damat arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Alihan K. yanında bulunan tabancayla Timuçin Çaylak’ı ayağından vurdu. Saldırının ardından kayınpeder bölgeden hızla uzaklaşırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerine, kayınpederi tarafından vurulduğunu belirten Çaylak, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çaylak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bacağına isabet gelen kurşunun ameliyat ile alınacağı öğrenildi.
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