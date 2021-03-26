Kayınbiraderi vuran enişte tutuklandı

Adana’da kedisine küfür ettiğini öne sürdüğü kayınbiraderini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen enişte tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 21 Mart Pazar günü saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Şahiner (34), aynı sokakta oturan eniştesi Nusret Kaplan’ın (29) evine gitti. Burada alkol alıp, bir süre sohbet eden ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evden ayrılan Kaplan, bir süre sonra Şahiner’i evin önüne çağırdı. Burada belinden çıkardığı tabancayı kayınbiraderi Şahiner’e doğrultan Kaplan, tetiğe bastı. Göğsü ve karnına isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Şahiner, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Şahiner, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayınbiraderini öldürüp, olay yerinden kaçan şüpheli Nusret Kaplan’ı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Kaplan’ın kaçabileceği olası adresleri tek tek kontrol etti. Cinayet dedektifleri, adım adım iz sürdüğü Kaplan’ı, 24 Mart Çarşamba günü Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde parkta yakaladı.

Emniyete götürülen Nusret Kaplan’ın, H.K. ile evlendiği sırada ailesinden hiçbir destek görmediği ve eşinin ailesine iç güveysi olarak gittiği öne sürüldü. Nusret Kaplan’ın, ifadesinde, olay günü kayınbiraderi Mehmet Şahiner’i kendisine küfrettiği gerekçesiyle vurduğunu iddia edip, parklarda saklandığını söylediği öğrenildi. Öte yandan H.K.’nin de ağabeyiyle eşinin arasında husumet olmadığını söylediği, eşinin ailesinin kendileriyle hiç ilgilenmediğini ve artık kendi ailesinin de yardım etmeyeceğini, 3 çocukla ortada kaldığını belirttiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nusret Kaplan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.