banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz

Kayınbiraderi, eniştesini öldürdü

Niğde’de kayınbiraderi tarafından bıçaklanan şahış, hayatını kaybetti.

Asayiş 07.04.2021, 13:19
1
Kayınbiraderi, eniştesini öldürdü

Niğde’de kayınbiraderi tarafından bıçaklanan şahış, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yeşilgölcük beldesinde Gölcük Başı Piknik Alanı mevkiinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, hemen sağlık ve jandarma ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin İ.A. olduğu öğrenilen şahsın aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik kamerasını görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, İ.A.’nın (42) en son belediye bahçesinde kayınbiraderi İbrahim A. ile görüştüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

İbrahim A., jandarmada eniştesini öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
az bulutlu