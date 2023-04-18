Kayın ve kayınpederini vurup intihara kalkıştı

Sivas’ta evi terk eden eşinin babasının evine gittiğini düşünen kızgın damat kayın ve kayınpederini vurdu sonra intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.D tartıştığı ve eşinin kayınpederinin evine sığındığını düşünerek silahla evi bastı. Eşinin evde olmadığını anlayınca kayınpederi A.P., ve kayını Ö.P’yi rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karşısında polisleri gören Ö.D. silahını ateşledi. Önce kayınpederini sonra kayınını vurdu. Ö.D. daha sonra silahını şakağına dayayarak intihara kalkıştı. A.P. olay yerinde hayatını kaybetti. Ö.P. ve Ö.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.