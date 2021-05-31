Kayganlaşan yolda takla attı: 1 yaralı

Karabük-Kastamonu karayolu Toprakcuma mevkisinde yağmur yağışı sonrası yoldan çıkan kamyonet takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Karabük’e seyreden Hürrem Bakır idaresindeki 26 BJ 757 plakalı kamyonet, Toprukcuma Sarı Ahmetli mevkisinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen sürücü Bakır, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.