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Kayganlaşan yolda spin atarak jeneratörlere çarptı, aracını kontrol ettikten sonra yoluna devam etti

Trabzon’da tünelden çıkış esnasında virajı alamayarak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda spin atan otomobil, bir dükkanın önündeki jeneratörlere çarptı. Kadın sürücünün kullandığı otomobilden inen iki kişi otomobili kontrol ettikten sonra sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Asayiş 22.02.2022, 10:28
Kayganlaşan yolda spin atarak jeneratörlere çarptı, aracını kontrol ettikten sonra yoluna devam etti

Trabzon’da tünelden çıkış esnasında virajı alamayarak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda spin atan otomobil, bir dükkanın önündeki jeneratörlere çarptı. Kadın sürücünün kullandığı otomobilden inen iki kişi otomobili kontrol ettikten sonra sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kazada kadın sürücünün kullandığı bir otomobil, tünelden çıkış esnasında virajı alamayarak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda spin atmaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkan otomobil, yol kenarındaki iş yerinin önündeki jeneratörlere çarparak durabildi. Otomobilden yara almadan kurtulan iki kişi, dışarı çıkarak otomobili kontrol etti. Otomobilde meydana gelen hasarı kontrol eden ancak jeneratörlerde meydana gelen hasarı görmezlikten gelen 2 kişi tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde işyerine gelen ve jeneratörlerde oluşan hasarı gören işyeri sahibi Nazım Özcan, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Güvenlik kamera görüntülerinde kaza yapan otomobili gören Özcan, sitem etti. Tünel çıkışında zaman zaman yaşanan trafik kazalarının esnafı canından bezdirdiğini belirten Özcan, bölgede son iki yılda 10’un üzerinde kaza meydana geldiğini söyledi.

"Maalesef insanlar başını çevirip de nereye çarptıklarına dahi bakmıyorlar"

Dükkanın önünde bulunan jeneratörlere çarpan sürücülerin sadece kendi araçlarındaki zararı kontrol ettiklerini, jeneratöre verdiği zararı hiç kontrol etmeden arkasına bile bakmadan kaza yerini terk ettiğini dile getiren Nazım Özcan, araçların dükkana verdiği zarardan ziyade işin manevi hasarında olduklarını kaydederek, "Yaklaşık 25 yıldır esnafım. Burası devlet karayolu üzerinde şehirlerarası, uluslararası aynı zamanda şehir içi bir yol. Trafik yoğunluğundan iklim şartlarından zaman zaman kazalarla karşılaşıyoruz. Bazen çok hasarlı kazalar oluyor ama bu defa hasarımızın hiçbir kıymeti yok. Altını çizmek istediğimiz şu. Burada gece gündüz kazalar yaşanıyor. İnsanlar araçtan inip kendi araçlarını kontrol ediyor ancak nereye çarptık kime çarptık birine hasar verdik mi? diye bakmadan sadece kendi araçlarındaki hasarı kontrol edip çekip gidiyorlar. İnsanımızın geldiği nokta bencillik, egoistlik, çıkarcılık, menfa atçılık karşı tarafa duyulmayan saygı bunların altını çizmek için bunları söylüyorum. Biz hasarda değiliz, manevi hasardayız. İşin ekonomik hasarının kıymeti önemli değil. Kendileri o anda bize ulaşamayabilir ama birkaç saat sonra gelse ‘kusura bakmayın bir kaza yaptık’ dese biz onlara önce sağlık durumlarını sorarız sonra çayını kahvesini ısmarlar yolcu ederiz. Ama maalesef insanlar başını çevirip te nereye çarptıklarına dahi bakmıyorlar" dedi.

"2 yılda 10’dan fazla kaza yaşandı"

Mevcut karayolunda son 2 yılda 10’dan fazla kaza yaşandığına dikkat çeken Özcan, "Zannediyorum tünelin açısıyla ilgili bir sorun var. Uluslararası, şehirlerarası yol olduğu için insanlar belli bir sürati alışmış gidiyorlar yola. Yağmurlu ve kaygan zeminler olduğunda araçları çok güçlü şoförlük eskisi gibi değil, ani refleks ani frenlerde yapılan hareketlerde araçlar spin atabiliyor yolda dönebiliyorlar. Döndükten sonra zaten ne olacağı malum. Bu son iki yılda 10 üzerinde kaza oldu. Bir ara kesilmişti Karayolları yolda bir çalışma yapılmıştı hız kesiciler koyulmuştu o zaman azalmıştı. Onlarda yumuşayınca eski günlere döndü" ifadelerini kullandı.

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