Kayganlaşan yolda kayan araç takla attı: 1 yaralı

Güngören’de kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda, sürücünün kontrolünden çıkan aracın refüje çarparak takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada araçta bulanan iki kişiden biri yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araç yapılan çalışmaların ardından çekiciyle otoparka kaldırıldı.