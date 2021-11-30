Kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunmuştu, cinayet zanlısı tutuklandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde “Arkadaşımın tarlasını sürmeye gidiyorum” diyerek evden çıktıktan sonra jandarma ekiplerince cansız bedeni bulunan Tekin Göl’ü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan cinayet zanlısı Burak Y. tutuklandı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Bostanlar köyü Göllüler Mahallesi’nde ikamet eden Tekin Göl (56), 28 Kasım günü 16.00 ile 17.00 saatleri arasında annesine, “Söğütlügöl’e traktörle arkadaşımın tarlasını sürmeye gidiyorum” diyerek evden çıktı. Dün öğle saatlerine kadar Tekin Göl’den haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, dün akşam saatlerinde Tekin Göl’ün kullandığı traktör Söğütlügöl köyünde terkedilmiş halde bulundu. Traktörün terk edildiği bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Tekin Göl’ün cansız bedenini çalıların arasına gizlenmiş halde buldu. Olay yeri çalışmalarının ardından Göl’ün cansız bedeni önce Düziçi Devlet Hastanesi’ne ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayıp başvurusunun ardından Tekin Göl’ü bulmak için arama çalışması başlatan ekipler Söğütlügöl köyü yolunda bulunan kameraları incelemeye aldı. Görüntülerde Tekin Göl’ün Söğütlügöl köyüne Burak Y. ile birlikte geldiğini tespit eden ekipler şüpheli olarak Burak Y.’yi dün akşam saatlerinde gözaltına almıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Burak Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan cinayet zanlısı Burak Y. adliyeye getirildiği sırada Tekin Göl’ün yakınları tarafından saldırıya uğradı. Çıkan arbede jandarma ekiplerince kısa sürede son bulurken aile yakınları sözlü olarak tepkilerini sürdürdü.