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Kaybolan zihinsel engelli genç, mescitte bulundu

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, başka bir ilçede mescitte bulunarak ailesine teslim edildi.

Asayiş 30.03.2021, 14:57
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Kaybolan zihinsel engelli genç, mescitte bulundu

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, başka bir ilçede mescitte bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin’in Konaklı Köyü Ginolu Mahallesinde kaybolan 24 yaşındaki Adem Alkan’dan 26 Mart Cuma gününden beri ailesi haber alamadı. Bunun üzerine Alkan’ın ailesi, Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmalarına başlayan jandarma ekipleri, yaz mevsiminde balıkçılara yardım eden Adem Alkan’ı bulmak için çalışma başlattı. Adem Alkan, Bozkurt ilçesinde bir mescitte polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
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