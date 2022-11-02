Kaybolan yaşlı kadını jandarma buldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, jandarma ekipler tarafından bulundu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Birecik ilçesinde 31 Ekim tarihinde kendisine ulaşılamayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadın A.Ş.’nin bulunması için karadan, havadan dron ve termal kameralarla arama çalışması başlattı. Jandarma asayiş ile komando timleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir gün sonra evinin 5 kilometre uzağındaki boş sulama kanalında bulunan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.