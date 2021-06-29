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Kaybolan yaşlı kadın Jandarma ekiplerince bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Akören köyünde kaybolan 87 yaşındaki alzheimer hastası H.Ç isimli kadın Jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Asayiş 29.06.2021, 16:34
Kaybolan yaşlı kadın Jandarma ekiplerince bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Akören köyünde kaybolan 87 yaşındaki alzheimer hastası H.Ç isimli kadın Jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre alzheimer hastası olan 87 yaşındaki H.Ç isimli kadından bir süre yakınları haber alamayınca durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölge Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Toprakcuma Jandarma karakolundan gönderilen Asayiş timleri tarafından arama çalışmaları yapıldı. Yapılan aramalar sonucu yaşlı kadın komşu köy olan Yörük köyü arazisinde ağaçların altında oturur halde bulundu. Gerekli sağlık kontrolleri yapılan yaşlı kadın daha sonra ailesine teslim edildi.
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