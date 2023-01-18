Kaybolan yaşlı adamı jandarma iz takip köpeği buldu

Samsun’da kaybolan 76 yaşındaki adam, jandarma iz takip köpeği tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Suzan Ö. adlı kadın, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde ikamet eden babası Ali T.’den (76) 14 Ocak saat 17.00’den itibaren haber alamadıklarını belirterek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan detaylı araştırmada şahsın 16 Ocak tarihinde sabah saatlerinde Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi’nde yol üzerinde görüldüğü bilgisini aldı. Yaşlı adamın gidebileceği yerler ve güzergahta kamera araştırması ve arazi araması yapıldı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, JASAT, Kavak Jandarma Asayiş Komando Timi, jandarma takip köpeği ve AFAD’ın da katkılarıyla kayıp şahıs Ali T. Gökçe Mahallesi Samsun Caddesi’nde Tekkeköy istikametinde yolun sol tarafında dikenlerin arasında yatar vaziyette sağ olarak bulundu. Yaşlı adam sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Yaşlı adamın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.