Kaybolan yaşlı adam için jandarma havadan karadan teyakkuza geçti

Burdur’un Bucak ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 72 yaşındaki adamı bulmak için 70 jandarma ekibi, komandolar, JASAT dedektifleri ve AFAD teyakkuza geçti. 2 dronenin hava desteğiyle yaklaşık 10 kilometrelik alanda aranan yaşlı adam, 17 saat sonra keçilerin peşinden giderken bulundu. Ağabeyinin bulunmasıyla mutluluk yaşayan “İhbar sonrasında askerlerimiz buraya yığıldı. Askerlerimizin çok hakkı geçti. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Taşyayla Köyü’nde yaşayan 72 yaşındaki Abdil Özkan, 4 Ekim Salı günü saat 17:00 sularında evden çıkarak ayrıldı. Her gün saat 19:00’da eve geri dönen Özkan’ın eve dönmemesi üzerine ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundular. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, AFAD’ın da verdiği destekle arama çalışması başlatıldı.

70 jandarma ekibi, JASAT dedektifleri, komandolar, AFAD teyakkuza geçti

Gece karanlığında ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına, 2 adet termal drone ile destek verildi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar Özkan’ın bulunmaması üzerine, sabah arama çalışmalarına devam edildi. Arama çalışmalarına 70 jandarma personeli, JASAT dedektifleri, komandolar ve AFAD’ın desteği ile devam edildi. Bucak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İlker Kar ve Bucak İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Alp Eren Çatlı arama çalışmalarını ilk andan itibaren takip ettiler. Burdur İl Jandarma Komutan Vekili J. Albay Engin Hatipoğlu, olay yerinde personelleri denetleyip takibini yaptı.

Keçilerin peşinden giderken bulundu

Yaklaşık 10 kilometreden daha büyük bir alanda yapılan çalışmalarda Abdil Özkan, Çamlık Köyü’nün Hacıbağ Mahallesinde keçilerin peşinden giderken 5 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerinde bulundu. Ekiplerin yardımı ile bulunan Özkan, arama çalışmalarına başlanılan alana getirilerek ailesi ile buluşturuldu. Saatlerce yemek yemeden duran Şizofreni hastası 72 yaşındaki Özkan, sağlık ekipleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından vasisi olan kardeşi Halil Özkan’a teslim edildi.

“Askerlerimiz buraya yığıldı, çok hakları geçti”

Yaşlı adamın kardeşi Halil Özkan ise abisinin bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Annem babam öldüğünden bu yana 1993’ten bu yana ben bakıp ilgileniyorum. Hastamızı dün saat 17.30 - 18.00 civarlarında kaybettik. Allah devletimize zeval vermesin. İhbar sonrasında askerlerimiz buraya yığıldı. Gece boyu drone ile birlikte saatlerce dağda taşta koşturarak, arama çalışması yaptılar. Askerlerimizin çok hakkı geçti, biz de epey rezil olduk kaybedince abimi, neyse ki bulundu" ifadelerini kullandı.