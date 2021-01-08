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Kaybolan Suriyeli çocuğu zabıta buldu
Hatay’ın Erzin ilçesinde kaybolan Suriyeli 3 yaşındaki kız çocuğu, zabıta tarafından bulundu.
Asayiş 08.01.2021, 15:06
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Hatay’ın Erzin ilçesinde kaybolan Suriyeli 3 yaşındaki kız çocuğu, zabıta tarafından bulundu.Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi’nde anne ve babasının yanından ayrılan 3 yaşındaki Fatma El Farah kayboldu. Atatürk Bulvarı’nda bir iş yerinin önünde ağlarken zabıtalar tarafından bulunan ve Türkçe konuşamayan çocuğa zabıtalar, simit ve çikolata verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçen yetkililer, çocuğun ailesinin emniyette olduğu bilgisine ulaştı. Fatma El Farah anne ve babasına teslim edildi.
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