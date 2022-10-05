Kaybolan şizofreni hastası yaşlı adam için jandarma teyakkuza geçti

Burdur’un Bucak ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 72 yaşındaki şizofreni hastasını bulmak için 70 jandarma ekibi, komandolar, JASAT dedektifleri ve AFAD teyakkuza geçti. 2 dronun hava desteğiyle yaklaşık 10 kilometrelik alanda aranan yaşlı adam, 17 saat sonra keçilerin peşinden giderken bulundu. Ağabeyinin bulunmasıyla mutluluk yaşayan kardeşi, “İhbar sonrasında askerlerimiz buraya yığıldı. Askerlerimizin çok hakkı geçti. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Taşyayla köyünde yaşayan 72 yaşındaki Abdil Özkan, 4 Ekim Salı günü saat 17.00 sularında evden ayrıldı. Her gün saat 19.00’da eve geri dönen Özkan’ın eve dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, AFAD’ın da verdiği destekle arama çalışması başlatıldı. Gece karanlığında ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına, 2 adet termal dron ile destek verildi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren arama çalışmalarına sabah devam edildi. Arama çalışmalarına 70 jandarma personeli, JASAT dedektifleri, komandolar ve AFAD ekipleri katıldı. Bucak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İlker Kar ve Bucak İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Alp Eren Çatlı arama çalışmalarını ilk andan itibaren yakından takip etti. Burdur İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Engin Hatipoğlu, olay yerinde personelleri denetleyip takibini yaptı.

Keçilerin peşinden giderken bulundu

Yaklaşık 10 kilometreden daha büyük bir alanda yapılan çalışmalarda Abdil Özkan, Çamlık köyünün Hacıbağ Mahallesi’nde keçilerin peşinden giderken 5 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerinde bulundu. Ekiplerin yardımı ile bulunan Özkan, arama çalışmalarına başlanılan alana getirilerek ailesi ile buluşturuldu. Saatlerce yemek yemeden duran şizofreni hastası Özkan, sağlık ekipleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından vasisi olan kardeşi Halil Özkan’a teslim edildi.

“Askerlerimiz buraya yığıldı, çok hakları geçti”

Halil Özkan, ağabeyinin bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Annem babam öldüğünden bu yana 1993’ten bu yana ben bakıp ilgileniyorum. Hastamızı dün saat 17.30-18.00 civarlarında kaybettik. Allah devletimize zeval vermesin. İhbar sonrasında askerlerimiz buraya yığıldı. Gece boyu dron ile birlikte saatlerce dağda taşta koşturarak arama çalışması yaptılar. Askerlerimizin çok hakkı geçti, biz de epey rezil olduk kaybedince ağabeyimi. Neyse ki bulundu" ifadelerini kullandı.