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Kaybolan koyunlarını jandarma buldu

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde kaybolan koyunlar jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Asayiş 04.07.2022, 11:26
Kaybolan koyunlarını jandarma buldu

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde kaybolan koyunlar jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Evinin ahırında 3 küçükbaş hayvanını yerinde bulamayan Zülfi Kırdağ, jandarmadan yardım istedi.

Çamlıyayla jandarma ekipleri yaptıkları arama sonunda Kırdağ’a ait üç küçükbaş hayvanı arazide bularak sahibine teslim etti.

Jandarmaya teşekkür eden yaşlı kadın, hayvanlarına daha dikkatli bakacağını söyledi.

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