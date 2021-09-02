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Kaybolan koyunları çalındı sandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çalındığı düşünülen 90 adet küçükbaş hayvan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arazide başıboş olarak otlarken bulundu ve sahibine teslim edildi.

Asayiş 02.09.2021, 13:45
Kaybolan koyunları çalındı sandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çalındığı düşünülen 90 adet küçükbaş hayvan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arazide başıboş olarak otlarken bulundu ve sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı’nın Yukarısırt Mahallesi Muhtarı Şerif Yıldırım’ın 90 küçükbaş hayvanı kayboldu. Küçükbaş hayvanlarının çalındığını düşünen Muhtar Yıldırım, sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma ve arazi arama faaliyeti sonucunda aynı gün akşamüstü saatlerinde mağdura ait kaybolan hayvanlar arazide başıboş olarak otlarken bulunup sahibine teslim edildi.

Yukarısırt Mahallesi Muhtarı Şerif Yıldırım ise hayvanlarını gayretle arayan ve sonunda bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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