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Kaybolan hayvanlar drone destekli arama çalışması ile bulundu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir vatandaşın kaybolan 27 adet küçükbaş hayvanı, jandarma ekipleri tarafından yapılan drone destekli arama ile bulundu.

Asayiş 23.10.2021, 12:07
Kaybolan hayvanlar drone destekli arama çalışması ile bulundu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir vatandaşın kaybolan 27 adet küçükbaş hayvanı, jandarma ekipleri tarafından yapılan drone destekli arama ile bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Gökomuz köyünde ikamet eden E.E. isimli şahıs, tarlada otlattığı 27 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğunu ve 6 saat boyunca yaptığı tüm aramalarına rağmen bulamadığını belirterek 112 Acil Çağrı Merlezini aradı.

İhbar üzerine harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm imkanlarını seferber etti. Jandarma ekipleri, civarda bulunan köy muhtarlarını da arayarak yaşanan olaydan haberdar etti. Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Drone desteğiyle havadan da yapılan aramalar sonucunda jandarma ekipleri, hayvanlar kayıp olduğu bölgeden yaklaşık olarak 8 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde buldu. Jandarma ekipleri, hayvanları sürünün sahibine teslim etti.

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