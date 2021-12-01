Son Dakika
Bakan Koca: "Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son
Sağlık Bakanı Koca, “Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.”
Kaybolan hayvanlar 2 gün sonra ormanda bulundu
Düzce’de büyükbaş hayvanları kaybolan vatandaşın ihbarı ile jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Kaybolan büyükbaş hayvanlar ormanlık alanda bulundu.
Asayiş 01.12.2021, 19:41
Düzce’de büyükbaş hayvanları kaybolan vatandaşın ihbarı ile jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Kaybolan büyükbaş hayvanlar ormanlık alanda bulundu.
Düzce’nin Akçakoca ilçesi Göktepe köyünde büyükbaş küpeli 4 hayvanın kaybolduğunu gören Yusuf Karacan durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarın üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, kaybolan hayvanları arama çalışması başlattı. Bölgedeki devriye görevi yapan jandarma ekipleri de haberdar edilirken kaybolan hayvanlar 2 gün sonra devriye atan jandarma ekipleri tarafından Ortanca köyü ormanlık alanında buldu. Hayvanlar sahibi Yusuf Karacan’a teslim edildi.