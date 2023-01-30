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Kaybolan gebe inek buzağılamış halde bulundu
Kırklareli’nde ormanlık alanda kaybolan gebe inek buzağılamış şekilde jandarma ekiplerince bulundu.
Asayiş 30.01.2023, 12:25
Kırklareli’nde ormanlık alanda kaybolan gebe inek buzağılamış şekilde jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Doğanca köyünde gebe bir inek ormanlık alanda kayboldu. Haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin 3 saatlik çalışması neticesinde gebe inek buzağılamış şekilde bulundu.
İnek ve buzağı hayvan sahibine teslim edildi.