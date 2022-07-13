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Kaybolan engelli kadın bulundu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi’nde kaybolan zihinsel engelli kadın 24 saat aramanın ardından bulundu.

Asayiş 13.07.2022, 11:14
Kaybolan engelli kadın bulundu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi’nde kaybolan zihinsel engelli kadın 24 saat aramanın ardından bulundu.

Çoğulhan Mahallesi’nde ikamet eden 31 yaşındaki engelli kadın Meryem Arı, 11 Temmuz Pazartesi günü öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Aradan uzun süre geçmesine rağmen eve dönmeyen Arı’yı aramaya başlayan aile sonuç alamayınca AKUT ve jandarma ekipleri ile AFAD gönüllüleri devreye girdi. Mahalleyi karış karış arayan ekipler, yaklaşık 24 saat sonra Arı’yı, kullanılmayan işçi lojmanlarında buldu. Ekipler, su verdikleri Arı’yı genel sağlık kontrolünden geçirdiler. Kaybolduktan yaklaşık 24 saat sonra sağ salim bulunan engelli kadın, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

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