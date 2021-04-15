banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Segmentinde Fark Yaratacak Hyundai ELANTRA Şimdi Türkiye’de.
Segmentinde Fark Yaratacak Hyundai ELANTRA Şimdi Türkiye’de.
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Polisten örnek davranış
Polisten örnek davranış
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi

Kaybolan alzheimer hastası vatandaşı jandarma ekipleri buldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki alzheimer hastası vatandaş, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Asayiş 15.04.2021, 14:42
3
Kaybolan alzheimer hastası vatandaşı jandarma ekipleri buldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki alzheimer hastası vatandaş, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 04.00 sıralarında evinden ayrılan alzheimer hastası Kadir Babal’dan (78) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, Babal’ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından Kadir Babal kısa süre sonra Gölcük Şirinköy Mahallesi’nde bulundu. Babal, yakınlarına teslim edildi.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
16°
açık