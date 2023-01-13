Kaybolan alzheimer hastası emekli öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Manisa’nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde evden ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan 73 yaşındaki alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kula ilçesinde ikamet ettiği 120 Evler’deki evinden saat 10.00 sıralarında ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman’ı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Akşam saatlerine kadar kendisinden haber alınamamasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan 73 yaşındaki emekli öğretmen Sabri Yaman’ı bulmak için emniyet güçleri ile vatandaşların arama çalışmaları devam ediyor. Öğretmen kadrolarının da destek verdiği arama çalışmalarında şuana kadar herhangi bir ize rastlanamadı.