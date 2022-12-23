Kaybolan 5 çocuk annesini arama çalışmaları sonlandırıldı

Tokat’ta kaybolan 5 çocuk annesi Arife Gökçe’yi arama çalışmaları sonlandırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe (64) 17 Aralık 2022 tarihinde kayboldu. Fikri Gökçe’nin eve geldiğinde eşinden haber alamadığı ihbarı üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Kadavra ve iz takip köpekleri ile ev ve çevresi ile ormanlık alanda çalışma yapıldı. Yaklaşık bir hafta süren arama çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakıldı. Arama çalışmaları sonlandırılırken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Yaşlı kadının öldürülmesi, kaçırılması veya evden ayrılması ihtimalleri üzerine teknik çalışmalar devam ediyor.