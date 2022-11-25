Kaybolan 13 yaşındaki çocuk, yoğun sis ve yağış altında aranıyor

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, dün sabah mantar toplamaya gittikten sonra haber alınamayan 13 yaşındaki Selman Yaşar için ekipler olay yerine sevk edilerek arama çalışmaları başlatıldı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Çömçeli Mahallesine mantar toplamak için giden ve bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki Selman Yaşar için 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu, ihbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri dün akşamdan itibaren arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Ekipler bu sabahta yoğun sis ve yağış altında çalışmalarına devam ederek mantar toplamaya giderken haber alınamayan Yaşar’ı arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.