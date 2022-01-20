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Kayarak düşün hastanın yardımına paletli ambulans yetişti
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca İlçesinde düşerek yaralanan vatandaşın yardımına yoğun kar nedeniyle paletli ambulans yetişti. Ambulansla evinden alınan vatandaş hastaneye ulaştırıldı.
Asayiş 20.01.2022, 16:41
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca İlçesinde düşerek yaralanan vatandaşın yardımına yoğun kar nedeniyle paletli ambulans yetişti. Ambulansla evinden alınan vatandaş hastaneye ulaştırıldı.
Sağlık ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor. Yığılca ilçesi Hacılar Köyü’nde ikamet eden ve düşme sonucu kafa travması şüphesi olan vatandaşın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ambulans talebinde bulundu. Gelen çağrı üzerine Yığılca ilçesinde bulunan paletli ambulans ile görevliler köye ulaştı. Yaklaşık bir saat süren mücadelenin sonunda yaralıya ulaşan sağlık ekipleri yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.