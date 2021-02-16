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Kayan aracını durdurmak için önüne atladı
Esenyurt'ta bir sürücü, kayan aracını durdurmak için direksiyonu bırakarak önüne atladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 16.02.2021, 12:26
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Edinilen bilgilere göre olay Güzelyurt Mahallesi'nde dün yaşandı. Buzlanan yolda koyuş aşağı inen otomobil kaymaya başladı. Bir anda ne yapacağını şaşıran sürücü, direksiyonu bırakarak otomobilin önüne atladı. Aracını durdurmaya çalışan sürücü, otomobil ile birlikte kaymaya başladı. Yokuş aşağı dönerek kayan otomobil, başka araçlara çarparak durdu. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.