Kayalıklardan düşen vatandaşı kurtarmak için seferber oldular

Adana’nın Aladağ ilçesinde kayalıklardan düşen vatandaş için jandarma, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri seferber oldu.

İlçeye bağlı 1700 rakımlı Trak Yaylası’nda Mehmet Ali Barzama dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yaralanarak kayalıklarda mahsur kalan Barzama’nın kurtarılması için bölgeye jandarma ekipleri, Aladağ Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Seferber olan ekipler, Mehmet Ali Barzama’yı bulunduğu yerden çıkarıp sedye ile arazi aracına aldı, ardından 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik kayalıklardan düşen vatandaşın el birliği ile zorlu bir çalışma ile kurtarıldığını söyledi.