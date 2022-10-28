Kayalıklardan düşen kadını AFAD kurtardı

Adıyaman’da, çıktığı kayalıklardan düşen kadın, AFAD ve sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Marina Mesire alanı üst kısımlarında yer alan kayalık bölgede gezinen ve daha sonra dengesini kaybederek yuvarlanan F.A. (25), yaralandı. Yaralı kadın için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri yaralı kadına müdahalede bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, AFAD ve sağlık ekiplerince ambulansa kadar taşındı. Genç kadın daha sonra, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.