Kayalıklardan düşen adam 2 saat sonunda kurtarıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyünde kayalıklardan düşüp yaralanan adam, ekiplerin 2 saatlik mücadelesi sonrası mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yoğunoluk köyü Sarıseki Mahallesi civarında kayalıklardan düşen Selami Arslantaş yaralanarak düştüğü yerde mahsur kaldı. Olayı görenlerin ihbarı ile olay yerine intikal eden Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri zorlu arazi şartlarına rağmen 2 saatlik çalışma sonrası Selami Arslantaş’a ulaşmayı başardılar. Yaralanan ve düştüğü yerden kalkamayarak kayalıklarda mahsur kalan Arslantaş, sedyeye bağlanarak uzunca bir yürüyüşün ardından olay yerinde hazır bulunan ambulansa taşındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Selami Arslantaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.