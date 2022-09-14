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Kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı

Adıyaman’da gezdiği kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı.

Asayiş 14.09.2022, 11:50
Kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı

Adıyaman’da gezdiği kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta Karayolu üzerinde bulunan Beşpınar Mesire alanındaki kayalıklarda gezinen bir vatandaş, burada mahsur kaldı. Bir süre etrafa seslenen ve kimseye sesini duyuramayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri kurtarma çalışmaları başlatırken, jandarma ekipleri ise çevre güvenliği aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde mahsur kalan kişi bulunduğu yerden kurtarıldı.

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