banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı

Artvin’de 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, gönüllü dağcılar tarafından kurtarıldı.

Asayiş 29.09.2021, 09:44
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı

Artvin’de 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, gönüllü dağcılar tarafından kurtarıldı.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Köprügören köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet ve Taliha İnce çifti, üç keçilerinin kayıp olduğunu fark etti. 3 gün süren aramaları sonucunda keçilerin kayalıklarda mahsur kaldığını gören çifti, keçileri kendi imkanlarıyla indiremeyince AFAD’ı arayarak yardım istedi. AFAD ekiplerinin yönlendirmesiyle olay yerine gelen gönüllü AFAD üyesi dağcı Emin Bülbül ve ekibi, keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Halat ve kancalarla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın

ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

Keçilerin büyük ihtimalle yabani hayvanlardan korktuğu için kayalıklara çıktığını ifade eden gönüllü AFAD üyesi dağcı Emin Bülbül, “Bölgemiz zor bir coğrafyaya sahip, bu tarz durumlarda bize çok iş düşüyor. Güzel bir operasyon oldu, sahiplerine geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Keçilerin sahibi Metin İnce ise, “Bizim derdimiz para pul değil, 3 can kurtarmaktı. Dağcı arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bizim için, bu hayvanlar için kendini tehlikeye attı. Allah razı olsun” diye konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0